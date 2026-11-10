अन्न दाता किसान

अन्न दाता किसान

सुरक्षा दाता जवान

दोनों से है हिंदुस्तान

गुरु देते सच्चा ज्ञान

मां पिता बनाते चरित्रवान

तब छूते हम आसमान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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43 मिनट पहले