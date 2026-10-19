अंदर अंदर प्यार

अंदर अंदर प्यार

बाहर से तकरार

कब तक चलेगा?

ऐसा भला प्यार

कब तक चलेगा?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले