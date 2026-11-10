अफवाहों पर मत जाइए

अफवाहों पर मत जाइए

सच्चाई सुन कर जाइए

अफवाहें अपने ढंग से लोग उड़ाते हैं

और आपको वे फंसाते हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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47 मिनट पहले