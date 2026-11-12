आईए प्यारे मुजफ्फरपुर में

आइए हमारे प्यार के शहर में

आइए हमारे दुलार के शहर में

आइए हमारे कचनार के शहर में

प्यार के इजहार के शहर में

लीची के मीठास के शहर में

बाबा गरीबनाथ के शहर में

जार्ज फर्नांडीज के शहर में

जानकी बल्लभ जी के शहर में

सहज कुमार के शहर में

खुदी राम बोस के शहर में

प्रफुल्ल चाकी के शहर में

सूता पट्टी के शहर में

साहित्य,संस्कृति के शहर में

सस्ते खान पान के शहर में

ज्ञान विज्ञान के शहर में

गंडक नदी के शहर में

प्यारे मेरे मुजफ्फरपुर शहर में।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले