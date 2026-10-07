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आइए हमारे बिहार में

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            आइए आप हमारे बिहार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होगी नहीं कमी सेवा सत्कार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर सुंदर सड़कें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चम चम चमके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दम दम दमके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे स्वर्ग से सजा संसार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों मस्जिदों से सजा बिहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरिजा घरों,गुरुद्वारों से सजा बिहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का सुंदर व्यवहार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां भेदभाव नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां अभाव नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां कुप्रभाव नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलवायु भी सुंदर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग भी सुंदर हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियां पावन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वातावरण मन लुभावन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां सहज कुमार के गूंजते गौरव गान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा यमुना का मैदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बागमती गंडक का मैदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी निरंजना का मैदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर सुंदर खेत खलिहान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका विकास की ओर ध्यान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाही लीची के बड़े बड़े बागान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम अमरूद के बड़े बड़े बागान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीतामढ़ी में जानकी स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बगल में पुनौरा धाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हलेश्वर धाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा गरीबनाथ का मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु पद मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाबोधि मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैशाली में नालंदा का अवशेष है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां सब कुछ विशेष है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूनीसैदपुर में बालुशाही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया में तिलकुट लाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनारसा मिठाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुजफ्फरपुर,हाजीपुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पटना से नहीं दूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जिले में डीएवी स्कूल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग यहां के कूल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा बम-भोले का त्रिशूल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुजफ्फरपुर में भीखनपुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिट्टी चोखा भी भरपूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार भी भरपूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए हमारे बिहारी प्यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप आइये हमारे बिहार में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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