आगे बढ़ो

जहां फंसो

रुको, सोचो

आगे बढ़ो

नित नूतन सपने गढ़ो

सपने सारे अपने गढ़ो

सपने सुंदर सुंदर गढ़ो

और पढ़ो

और बढ़ो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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4 घंटे पहले