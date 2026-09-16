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कहा सुना जो कुछ भी हो

Anjani Mishra

Anjani Mishra

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                            मन के मैल को धो डालें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल हुई हो कोई हमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा सुना जो कुछ भी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,वो सारा मन से साफ़ करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने-अनजाने दुखाया हो दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,तो आज हमें तुम माफ़ करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध में आकर जो जंग लड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,या बातों-बातों में बात बढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कड़वी यादों को भूलकर अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में फिर से मिठास भरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,या मन में कोई मलाल रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा-सुना जो कुछ भी हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अगर दिल पर भार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सारे कटु अनुभवों को आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर बिसराते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिच्छामि दुक्कड़म कहकर हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को फिर से सजाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
।अहंकार में आकर कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों का दिल तोड़ा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,क्रोध की बहती धारा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंह अपनों से ही मोड़ा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,वो रूठना और वो झगड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बीती बातें छोड़ें आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा-भाव को अपनाकर हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,जीवन में भर लें नया साज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र मन से, झुके शीश से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा की आज गुहार करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,सुराना परिवार की ओर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पर स्नेह की बौछार करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में न बैर हो कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई गिला-शिकवा बाकी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,सच्चे जैन धर्म की यही सीख,कि हर आत्मा पावन-साफ़ हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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