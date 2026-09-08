आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Yun hi phir se...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

यूं ही फिर से…

Anita Thukral

Anita Thukral

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            झोपड़ी से दर्द भरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिसकियों की आवाज़ें आया करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ से चुपचाप निकल जाया करते थे लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वहाँ न हवा है, न पानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही कोई शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही घबरा जाते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी तो थी झोपड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे यूं ही किला बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इधर से, तो कभी उधर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उचक-उचक कर झाँकते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस ओर से आती थीं आवाजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर जाते हैं, और घबराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब ही नाम रख देते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोपड़ी के चारों तरफ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमे कदमों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभलकर चलते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत आसानी से हिसाब पूरा कर देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भर उलझनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझे रहते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख चुका था समुद्र आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं के झोंकों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर समुद्र भर देते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो! अजब-गज़ब नज़ारा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से ही अकेली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरकर यूं ही फिर से अकेला कर देते हैं लोग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
—अनीता 'निधि'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree