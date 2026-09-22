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जीवन को पूजा का थाल?

Anita Dasani

Anita Dasani

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                            जलने वालों से कोई कहे जाकर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलन की यह आग तुम्हें सुलगाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलगा-सुलगा कर भभकाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भभकने का अंत है बुझ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझने का अंत है राख हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लेगी यह भभक दिल का सारा सुकून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ जाएगी एक कालिख सी ज़हन पर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझी राख में होती है न कोई चिंगारी न दहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खाक सी उड़ती फिरती है हर कदम...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न होगी दोस्ती-यारी बस एक खला रह जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वो जोश न जुनूँ बस कुछ जला रह जाएगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाक हो जाने के लिए ही क्यों जलो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न जलो तो दिए की मानिंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जगमग कर दो पूरे जहान को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुलगो तो इस तरह—कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महक जाओ अगरबत्ती की मानिंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुगंधित कर दो परिवेश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा दो सारे अपने द्वेष को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न बना दो अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को पूजा का थाल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-चंदन लगा लो भाल...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या को कर दो दफ़न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध भाव से कर लो हवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हासिल कर लो अपनापन !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हासिल कर लो अपनापन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता दासानी-'अदा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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