श्रद्धा से सजा लें पूजन की थाली

आओ कुछ यूँ दीवाली मनाएँ,

अंतर के तिमिर को भी हराएँ।

स्नेह की लड़ियाँ ऐसी पिरोएँ,

प्रेम के पावन दीप जल जाएँ।।



तम का नामो-निशान न हो,

ग़म का कोई सामान न हो।

आँगन-आँगन खुशियाँ नाचे,

द्वार-द्वार मुस्कान सजाएँ।।



मीठी यादों की रंगोली बनाएँ,

सारी कड़वाहट को भूल जाएँ।

आदर-सत्कार-प्यार के पटाखे,

खिलखिलाहटों से चटकाएँ।।



प्रफुल्लित हो तन मन हमारा,

तृप्ति का प्राणों में अहसास जगे।

श्वांस-श्वांस में आनंद रम जाए,

जीवन में नया उल्लास सजे।।



थालों में सजे स्नेह के पकवान,

हर ज़ुबाँ पे मिठास उतर जाए।

गिले-शिकवे सारे भुला कर

सब अपनों को गले लगाएँ।।



श्रद्धा से सजा लें पूजन की थाली

प्रभु के चरणों में शीश नवाएँ,

प्रार्थना के स्वर गुंजायमान हों,

सुख-समृद्धि से चेहरे खिल जाएँ।।

-अनिता दासानी,'अदा'

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39 मिनट पहले