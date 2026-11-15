अब तुम्हें जीतने की आकांक्षा नहीं

ज़िंदगी, तुमसे कुछ कहना है...



ज़िंदगी!



तुम्हें कभी ठीक से समझ नहीं पाई मैं,

तुम्हारे दिए हुए प्रश्नों को

उम्र भर अपनी हथेलियों पर रखकर

उनके उत्तर खोजती रही।



कभी तुमने

मेरी आँखों में सुबह रख दी,

कभी उन्हीं आँखों के सामने

एक लंबी रात खड़ी कर दी।

मैं हर बार उजाले की ओर चली,

और हर बार अपने भीतर

थोड़ा और गहरा उतरती गई।



तुम्हारे रास्तों पर

कुछ चेहरे मिले थे मुझे,

जिन्हें मैंने अपना समझकर

मन के सबसे निकट रखा,

मगर समय ने धीरे से बताया—

हर साथ चलने वाला

हमसफ़र नहीं होता।



कुछ सपने थे,

जिन्हें नींद से अधिक

जागती आँखों ने सँभाला था,

वे पूरे तो नहीं हुए,

मगर उन्हीं की राख में

मेरे साहस ने जन्म लिया।



अब तुमसे कोई शिकायत नहीं,

न किसी अधूरेपन का हिसाब माँगना है,

बस इतना जानना है—



जिसे तुम बार-बार तोड़ती रहीं,

उसके भीतर

इतनी जिजीविषा कहाँ से आती रही?



शायद यही जीवन है—

गिरते हुए भी

अपने होने का अर्थ बचाए रखना,

अँधेरों के बीच

किसी अनदेखी सुबह पर विश्वास करना,

और सब कुछ खोकर भी

अपने भीतर मनुष्य बने रहना।



ज़िंदगी!



अब तुम्हें जीतने की आकांक्षा नहीं,

तुम्हारे साथ चलना सीख लिया है मैंने,

क्योंकि अब समझ में आया—

जीवन का अर्थ

कहीं पहुँच जाने में नहीं,

रास्ते में स्वयं को

खोने से बचा लेने में है।



— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’

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एक घंटा पहले