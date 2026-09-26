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ये अनूठी प्रीत के रंग

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            ये अनूठी प्रीत के रंग…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अनूठी प्रीत के रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अज्ञात लोक से आए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उर के सूने वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने दीप जलाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील गगन की निस्तब्धता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी आहट आती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्षितिज पर ढलती संध्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी कथा सुनाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी से धुली निशा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तारे झिलमिल करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों के कोमल आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनदेखे सपने उतरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद पवन जब वन-पथ छूकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों अंतर्मन में फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरंग-सी उठती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-कणों में भोर की बेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मोती भर देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी डाली पर बैठी कोयल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर तान छेड़ देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको देखा नहीं कभी, फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने तुम्हें पहचाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी अनजाने राग ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का भेद बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा होना—नभ में जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप उगा उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे तपती धरती पर हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली वर्षा की धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दूर रहे, फिर भी मन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको दूर न माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह तुम्हारी स्मृति बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे कुछ भी माँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कभी उपहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी एक स्मृति ही बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गई हृदय का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बूँद बनी बहती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सागर-से गहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सारी प्यास समेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही रहे मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये प्रीत न केवल मिलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल विरह-वेदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो उस अनुभूति का नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बन जाए साधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन की संध्या उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब स्वर मौन हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी मन की गहरी तह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रंग झिलमिलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अनूठी प्रीत के रंग—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द जहाँ रुक जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं प्रेम के अर्थ स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में खिल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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