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तुम्हारे आने के बाद

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारे आने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भीतर का आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगातार बरसने से थक गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खिड़की पर टँगी धूप भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे तक आने से डरती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तुम आईं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी बंद किताब के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक मिल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूखा हुआ फूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें मौसम अब भी जीवित हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रास्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर से खुलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सही जगह ले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन दिनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्दों में कोई गंध नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाक्य चलते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पहुँचते कहीं नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चुप्पी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कमरे की सबसे पुरानी चीज़ हो गई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कुछ कहा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस थोड़ी देर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास बैठीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जाने कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चुप्पी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अर्थ पा लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी उत्सव जैसा नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खुलती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज निकलने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मन को चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहारा हमेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी हाथ का नाम नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का होना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबते मन के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारा बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरी थकी हुई शामों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से रंग पहचानना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी आँखों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन वैसा ही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझनों से भरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे रास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे प्रश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पुराने दुःख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन फर्क इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब अँधेरा बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अँधेरे से डर नहीं लगता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मुझे मालूम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आत्मीय आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नाम लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पुकार रही होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का अर्थ भी यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ज़िंदगी में आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ बदल देना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का कारण दे देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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