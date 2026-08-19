राम-भक्ति की ज्योति जलाकर

राम-भक्ति की ज्योति जलाकर,

तुलसी ने जग राह दिखाई।

‘रामचरितमानस’ की रचना,

घर-घर में मर्यादा लाई।



सरल शब्द, पावन विचार,

जन-जन के मन में बसते हैं।

राम नाम के मधुर सहारे,

दुख के बादल छँटते हैं।



भक्ति, प्रेम और धर्म-पथ का,

तुलसी ने संदेश दिया।

राम-कथा के दीप जलाकर,

जीवन को आलोक दिया।



तुलसी जयंती पर शत-शत,

नमन करें उस संत महान।

जिनके शब्दों में आज भी,

जीवित हैं श्रीराम भगवान।

- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा



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35 मिनट पहले