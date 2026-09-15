आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Surmai akhiyan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सुरमई अखियाॅं

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुरमई अँखियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरमई अँखियों से झरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम अमर हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सूना हर कोना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से घर हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप न रहता सदा जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह सदा मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरमई अँखियों का जादू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग तक रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी ऋतुएँ इनमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके-चुपके खेल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सूनी देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशाओं के दीप धरी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी कोमल एक झलक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे दिन भी हँस पड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते मन के निर्जन वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए कुसुम फिर खिल पड़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अनकहे भाव सँजोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने निर्मल स्वप्न पले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नभ की शांत दिशाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिन उजले तारे जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ये स्नेहिल होकर उठतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर का हर बंधन टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर बैठा संदेह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे स्वयं ही छूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें छल का नाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई बनावट की रेखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे निर्मल झरना बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा ही इनका है लेखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की इस भागमभाग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि ऐसा विश्वास मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे मन की थकी धरा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से सावन-वास मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी इनके पास ठहरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन का धन पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सरल मुस्कान सहारा बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का कारण बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरमई अँखियों की गहराई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको सागर-सी लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबूँ तो मोती मिल जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखूँ तो दुनिया सजती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें सपनों का उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें ममता की सरगम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नज़र भर जो मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जैसे मधुवन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree