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संसार में रहकर आध्यात्म

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            संसार में रहकर आध्यात्म~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार छोड़कर वन में जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह साधना नहीं केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के बीच स्वयं को पाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही साधना है निर्मल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-माया के बीच रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को निर्मल रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख आए तो अहं न करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख आए तो न बिखरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की हर जिम्मेदारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का दीप जलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से के कर्म निभाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की चाह भुलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हों सांसारिक दायित्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में प्रभु का वास रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होठों पर मधुर वचन सजे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में करुणा का प्रकाश रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर की घंटी से बढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दुखी का दर्द समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा से बढ़कर भूखे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों से अन्न परोसना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपने भीतर झाँक लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ईश्वर को पा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने हर प्राणी में प्रभु देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने जीवन सफल बना लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैराग्य वस्त्रों में नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माथे की रेखाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैराग्य तो तब खिलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आसक्ति हो भावनाओं में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार के भीतर रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मन निर्मल रह पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य निभाते-निभाते भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि आत्मा मुस्काए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझो साधना सफल हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन बन गया उपासना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार में रहकर आध्यात्म जीना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है सच्ची महानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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