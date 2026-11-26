रिश्तों की उम्र

रिश्तों की उम्र



रिश्ते कोई शब्द नहीं होते,

जिन्हें लिखकर मिटाया जाए,

ये मन की वे अनुभूतियाँ हैं,

जिन्हें केवल महसूस किया जाए।



कभी अनकही बातों में

इनका अर्थ उतर आता है,

कभी मौन का एक सिरा

मन से मन को छू जाता है।



हर बात पर सहमति हो,

यह आवश्यक तो नहीं,

कुछ विचार अलग भी हों,

तो अपनापन कम होता नहीं।



कभी रूठे हुए लम्हों को

थोड़ा धैर्य दिया करो,

किसी की थकी हुई आवाज़ में

अपना स्नेह भर दिया करो।



रिश्ते केवल साथ चलने का

नाम नहीं होते जीवन में,

कभी दूर रहकर भी कोई

बसता है मन के आँगन में।



जहाँ अहंकार ठहर जाए,

विश्वास जहाँ मुस्काए,

जहाँ स्वार्थ की धुंध हटे

और संवेदना राह बनाए।



वहीं आत्मीयता जन्म लेती,

वहीं प्रेम आकार पाता है,

वरना एक ही छत के नीचे

मन कितना अकेला रह जाता है।



मैंने अब जाना है,

रिश्ते अधिकार से नहीं पलते,

उन्हें जीवित रखने के लिए

मन के दीप निरंतर जलते।



क्योंकि रिश्तों की सुंदरता

उनकी पहचान में नहीं होती,

वे कितने पुराने हैं, इसमें नहीं,

उनकी सच्चाई में होती है।



— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’

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33 मिनट पहले