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रिश्तों की डोर

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            रिश्तों की डोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली में सजे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप, अक्षत और मिठास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पर ठहरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की एक छोटी-सी आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर बँधती है राखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धागा तो बस बहाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें बचपन की गलियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भाई-बहन का अफ़साना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छोटी-सी बात पर रूठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चुपके से मुस्कुराना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे की शिकायत करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर साथ निभाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समय ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के रास्ते अलग कर दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरियाँ बढ़ गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह धागा आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों को पास लाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन की आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी वही विश्वास है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू है तो मुश्किलों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ने का साहस है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की मुस्कान कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू जहाँ रहे, खुश रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी हर राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दुआ साथ चले।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर बँधा धागा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उन अनकहे वचनों का नाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पर्व याद दिलाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते दूरी से नहीं टूटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे टूटते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हम उन्हें समय देना छोड़ देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी के इस पावन अवसर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना-सा संकल्प हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय चाहे जितना बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच का अपनापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कम न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई से उतर जाए राखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल से न उतरे यह बंधन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन के प्रेम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर पहचान। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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