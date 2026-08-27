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कच्चे सूत का धागा भर नहीं,

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            कच्चे सूत का धागा भर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें स्नेह समाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन की कोमल उँगली ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई को आज सजाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशम से भी कोमल बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन तक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रहें चाहे भाई-बहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता पास बुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं माँगता धन-दौलत यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहता उपहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जीवन भर साथ निभाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही है अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में हँसना, दुख में लड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल साथ निभाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा केवल कलाई की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास भी बचाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पावन-सा रक्षासूत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को दृढ़ बनाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरा इसका हर बंधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों तक याद दिलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम हो, विश्वास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सच्ची राखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन के पावन रिश्ते की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही अमिट निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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