आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prakriti — Srishti Ka Madhur Gaan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रकृति — सृष्टि का मधुर गान

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नील गगन की नीलिमा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सुधा बरसाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण प्रभा के स्वर्णिम कर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन धरा सहलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल मंद सुगंधित पवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान में कुछ कह जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प-पंखुरी पर ओस बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर स्वयं मुस्काती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित तृणों की कोमल चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने जब ओढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपवन में मधु-गंधों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन वीणिका छेड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंज-कुंज में कोयल कूके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुरिम राग सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीत पल्लव की थिरकन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रमर गीत दोहराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल-कल छल-छल करती सरिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत से उतर आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने निर्मल नीर से जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-प्यास बुझाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैल-शिखर पर हिम की चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धवल मुकुट-सी सोहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख उसे नभ का नीलापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अधिक निर्मल होवे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ घिरें जब श्यामल होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामिनि हँसती जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद बन अमृत बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती तृप्ति मनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी गंध उठे जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली वर्षा आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने भूले बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के द्वार खटखटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या के सिंदूरी आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन जब धीरे ढलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज सुनहरी रेखा खींचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज धीरे गलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रजनी के निस्तब्ध गगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्र सुधा बरसाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिमटिम करते तारक-दल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग कोई स्वप्न सजाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों की सरसर ध्वनि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋचाओं-सी गहराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरनों की झंकारों में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-संगीत समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों ने मुस्कान बाँटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-रीति सिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों ने भी साथ निभाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनशीलता बतलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझर ने यह बात बताई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खोना भी सुंदर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत ने फिर आकर समझाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत नहीं अंतिम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति न केवल रूप सलोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन का सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके कण-कण में सृष्टिकर्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका अनुपम प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके आँचल में जो बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद से मिल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन प्रकृति की भाषा सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन निर्मल हो जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ इसके वृक्ष बचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों का सम्मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी, मेघ, पवन, वन, पर्वत—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका हम गुणगान करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक धरती हरी रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक गीत रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति रहेगी जब तक जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी प्रीत रहेंगे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree