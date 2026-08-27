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पिंजरे का पंछी

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            पिंजरे का पंछी~~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख मिले थे नील गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने के अरमान लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने बाँध दिए ये पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने सपने छीन लिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से वह नभ को तकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल उसके साथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्षितिज पर उड़ते पंछी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मन की बाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने की सलाखें चमकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन बेचैन रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा वैभव, कैसी शोभा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने आकाश न रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाना-पानी सब मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भूख नहीं मिटती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की चाहत पंख पसारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन में कब तक जीती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हवा का झोंका आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखों को सहला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते नभ की याद दिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को और रुला जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिंजरे वाले क्या समझें वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने की कीमत क्या होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने नभ को छुआ न हो वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी की पीर न ढोती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस ये द्वार खुलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास अभी जीवित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे पंखों में भी देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने की चाह अभी जीवित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन नभ से पूछेगा वह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों रोका था मेरा सफ़र?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हवा मुस्काकर बोलेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ना ही था तेरा हुनर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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