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बेटी, तुम केवल बेटी नहीं

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            मेरी बेटी —
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी केवल नाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी मन का मान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने-सूने जीवन में वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई मुस्कान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हीं उँगली थामे मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम घर में आई थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ तुम्हारे जाने कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ संग ले आई थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पहली किलकारी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन महकाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छोटी-सी मुस्कान ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन मेरा सजाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गुड़िया, कभी सहेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बनी मेरी माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संग ही हँसते-हँसते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता मेरा हर एक समाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नन्हे पाँवों ने जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में कदम बढ़ाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पगचिह्नों में मैंने तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने पाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पंख लगाकर उड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन पीछे छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते-देखते मेरी बेटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कब बड़ी हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारे अपने सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह, अपनी उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँखों में अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसा हुआ है तेरा बचपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहें बेटी पराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ यह कैसे मान सके?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको हृदय में पाल लिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कैसे अनजान रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर भले ही हो जाओ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से दूर न होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की हर कठिन घड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ को याद कर लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी राहों में बेटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम मधुमास रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर जाओ, उस आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का सदा निवास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सपनों को पंख लगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पहचान बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की छाया बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अस्तित्व न खोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर कभी थक जाओ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई पीड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से कुछ कह न सको तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से कह देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ अब भी वहीं खड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से तुमने चलना सीखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी, तुम केवल बेटी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों का विस्तार हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर प्रार्थना का अर्थ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का प्यार हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारे इस दिवस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी बात कहूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जहाँ रहो, खुश रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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