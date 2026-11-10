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इसी एक स्वप्न के लिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा संसार रचती हूँ।

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं एक नया संसार रचती हूँ ~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की धरती पर कुछ बीज नए बोती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए विश्वासों में फिर उम्मीद पिरोती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ किसी की आँखों में कोई प्रश्न न ठहरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ किसी के हिस्से में अपमान न बिखरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही संसार की कल्पना हर रोज़ करती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रिश्तों की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की भी विवशता तमाशा बनी न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हाथ बढ़ें तो केवल सहारा देने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पास आए तो मन का बोझ लेने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी आत्मीयता के कुछ सूत्र जोड़ती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बेटी के सपनों पर पहरे नहीं बिठाए जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटों को भी संवेदना के संस्कार सिखाए जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शिक्षा से हर आँगन का अँधियारा मिट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वाला अपने श्रम का मान पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे उजले कल की तस्वीर संजोती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भूख किसी की नींदों को न छीन सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेबस होकर अपना स्वाभिमान न बेच सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उम्र का हर पड़ाव आदर से जीया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बुज़ुर्ग का अनुभव नई पीढ़ी अपनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी मानवीय व्यवस्था का स्वप्न सँजोती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानती हूँ, राह में मुश्किलें बहुत आएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आवाज़ें मेरे विश्वास को भी आज़माएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर परिवर्तन केवल नारों से आया नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप दूसरे दीप से जला नहीं करता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए अपने हिस्से की रोशनी खुद बुनती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहिए मुझे कोई चमत्कार इस ज़माने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मनुष्यता बची रहे हर दिल के ठिकाने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत की जगह संवाद का विस्तार होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी एक स्वप्न के लिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा संसार रचती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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