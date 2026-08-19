लग्न प्रथा का भविष्य

बदल रहा है समय निरंतर,

बदल रहे हैं रीति-रिवाज,

फिर भी मन के प्रेम-सूत्र का

कब बदलेगा सच्चा साज?



सात वचन शायद रह जाएँ,

पर अर्थ नए हो जाएँगे,

बंधन कम, सहचर्य अधिक हो,

रिश्ते सहज बनाए जाएँगे।



न दहेज की कोई परछाईं,

न आडंबर का भार रहे,

दोनों मिलकर घर सँवारें,

दोनों का अधिकार रहे।



कन्या केवल विदा न होगी,

सपनों संग वह जाएगी,

वर भी उसके जीवन-पथ का

साथी बनकर आएगा।



जाति-धर्म की ऊँची दीवारें

शायद धीरे ढह जाएँ,

मन की भाषा समझने वाले

जीवन-साथी बन जाएँ।



विवाह बनेगा समझ-बूझ का,

सम्मान और विश्वास का,

प्रेम जहाँ आधार रहेगा,

रिश्ता होगा खास वहाँ।



रीत पुरानी मिटे न सारी,

संस्कारों की ज्योति जले,

नवयुग की नव सोच के संग

भारतीय परंपरा भी चले।



आने वाले कल का लग्न अब

सिर्फ़ रस्म भर न होगा,

दो स्वतंत्र हृदयों का सुंदर

साझा जीवन-संकल्प होगा।

-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'

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18 मिनट पहले