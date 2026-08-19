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लग्न प्रथा का भविष्य

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बदल रहा है समय निरंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल रहे हैं रीति-रिवाज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन के प्रेम-सूत्र का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब बदलेगा सच्चा साज?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात वचन शायद रह जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थ नए हो जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन कम, सहचर्य अधिक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते सहज बनाए जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दहेज की कोई परछाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आडंबर का भार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर घर सँवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों का अधिकार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कन्या केवल विदा न होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों संग वह जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर भी उसके जीवन-पथ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथी बनकर आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म की ऊँची दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद धीरे ढह जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की भाषा समझने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-साथी बन जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह बनेगा समझ-बूझ का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान और विश्वास का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ आधार रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता होगा खास वहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीत पुरानी मिटे न सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों की ज्योति जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुग की नव सोच के संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतीय परंपरा भी चले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल का लग्न अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ रस्म भर न होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो स्वतंत्र हृदयों का सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साझा जीवन-संकल्प होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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18 मिनट पहले

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