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हिंदी — मेरे मन की भाषा

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            हिंदी — मेरे मन की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता-सी सरल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगाजल-सी निर्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भावों को जो कह दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भाषा है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी खुशबू में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की उस चौपाल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की मीठी लोरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसती है मेरी हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी की चौपाई बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर की मधुराई बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबीर की निर्भीक वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा की गहराई—हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें ऋतुओं का संगीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें रिश्तों की प्रीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें आँसू भी शब्द बनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें हँसती हर उम्मीद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये केवल अक्षर नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सदियों की थाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन में रची-बसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की परिपाटी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की हर भाषा सुंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका अपना मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी जड़ों से जुड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंदी का सम्मान करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल बोल न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का व्यवहार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन की हर अभिव्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का श्रृंगार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, आज प्रण यह लें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का मान बढ़ाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मिले अवसर जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को अपनाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पहचान, मेरी आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन का मधुर स्पंदन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी आत्मा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरा अपना दर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी दिवस पर यही पुकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का हो सदा सत्कार।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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