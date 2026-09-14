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हरतालिका तीज — प्रेम का संकल्प

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज तीज की पावन बेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर में शिव-शंकर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा से बसाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी रची हथेली बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजनी का श्रृंगार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में विश्वास सजा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में पावन प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती ने जिस प्रेम हेतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन तपस्या की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दृढ़ संकल्प से जिसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बाधा लघु की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-वन भटकी, धूप सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यागे सुख-संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप की अग्नि में निखर गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका अमर प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगा कोई वैभव उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगा अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल शिव को पाने की थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल रही वह प्रेम-साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अडिग रहा विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कैलाश स्वयं झुक आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर प्रेम-विलास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी आदर्श प्रेम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति मन में धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुहागिन अपने जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल-कामना करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-सा धीरज, पार्वती-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल रहे अनुराग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में हँसता साथ मिले और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में बने सुहाग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते केवल वचन नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मन के विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की पीड़ा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझे बिना कहे पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तीज पर यही प्रार्थना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजता रहे संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में प्रेम खिले और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में हो प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी के इस मौन तपस्या को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले सदा सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके त्याग और समर्पण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जग में गुणगान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-पार्वती के पावन जैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल हो हर साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की हर कठिन डगर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामे रहें दो हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीज तभी तो पूर्ण कहाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन हो निष्काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहे विश्वास से उजला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन हो सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रहे तो प्रेम का हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा हो विश्वास—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-पार्वती-सा अटूट रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीवन का साथ। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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