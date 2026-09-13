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हद से बेहद

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            हद से बेहद तक~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद में रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की आख़िरी साँस तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभा जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ अपने होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की चौखट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी-से ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम की धूप-सी होती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर छूती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर सुनहरी आभा छोड़ती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चुपचाप ढल जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी का मौन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के उस आकाश-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कोई शब्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिमटिमाते रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर भी नहीं कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिना कहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की तहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दूर तक उतर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना विचित्र व्याकरण है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद में रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो संबंध कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हदें मिटा दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इबादत बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक नज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कह जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कहने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र बीत जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दूरियों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुल बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब है यह चाहत भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी थोड़ी बढ़ती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो स्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पास चली आती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें अलग होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी की परछाईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने भी चाहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम की हद में रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को समझाया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बस इतना ही…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ किसी तर्क का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋणी होता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम के बादलों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में आते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी देर ठहरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बूँदें बरसाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चले जाते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनकी बारिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की गंध बनी रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अदृश्य विश्वास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूरी में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटता नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अँधेरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक का होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाई न दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उजाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गवाही देता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रेम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम देना आवश्यक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा में बाँधना भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से पहले जन्म लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शब्दों के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीते रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहे नहीं जाते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन की किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्जन तह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीए जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में #बेहद उतर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे शब्दों की #हद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बाँधा जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मन की वह रोशनी होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सीमा नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक अनंत होना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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