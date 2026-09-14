आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ganesh chaturthi—Mangal ke Data
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

गणेश चतुर्थी — मंगल के दाता

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माटी से आज गढ़े गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन के भाग्य विधाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर्वा-दल और लाल सिंदूर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजे गणपति मंगलदाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौखट पर रंगोली सजी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जले हर द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदक की मीठी खुशबू लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया उत्सव अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के चेहरे पर उत्साह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में भोला विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“गणपति बप्पा मोरया” गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जागे उल्लास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ढोल की थाप सुनाई दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बजे मृदंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति में झूमे गली-मोहल्ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन हो संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल चुनरिया, फूलों की माला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे चंदन का तिलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-से इस देवालय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसता जैसे पूरा जग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की थाली में दीप सजे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा लाएँ दूर्वा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन सजाए फूलों से आसन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई चढ़ाए लड्डू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख हो, शांति हो हर घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए मन का भार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्न-विनाशक, बुद्धि-विधाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दो जीवन पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह में काँटे हों बिखरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें फूल खिला देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए मन को हे बप्पा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा बल दे देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में रूठे रिश्ते हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रेम जगा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आँख में आँसू ठहरे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको हँसना सिखा देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से पहले सद्बुद्धि देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश से पहले मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दया, वाणी में मधुरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों में कल्याण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में शीश झुकाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही वर माँगें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे कोई दुखी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न कोई हमसे रूठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति बप्पा जब घर आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल साथ में लाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते भी आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कृपा छोड़ जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति बप्पा मोरया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगलमूर्ति मोरया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर में सुख, हर मन में शांति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय गणनायक मोरया!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
21 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree