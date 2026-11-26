कभी-कभी एक छूटा हुआ फंदा ही

एक सपना अब भी अधूरा है~



उसने अपनी हथेलियों पर

कुछ उम्मीदें रखी थीं,

और आँखों की कोरों में

थोड़ी-सी रोशनी सहेजी थी।



वह हर सुबह

एक नया आसमान बुनती,

दिन के उलझे धागों से

रात के लिए तारे चुनती।



मगर समय की उँगलियों ने

कुछ गाँठें ऐसी बाँधीं,

कि चाहकर भी वह

हर उलझन खोल न पाई।



उसके शहर में

रास्ते तो बहुत थे,

मगर मंज़िलों तक पहुँचने वाले

कदम अक्सर थक जाते थे।



खिड़कियों पर धूप आती,

पर भीतर तक नहीं पहुँचती,

हँसी चेहरों पर रहती,

मगर आँखें कुछ और कहतीं।



वह उम्र भर जोड़ती रही

टूटे हुए लम्हों के टुकड़े,

कभी अपने हिस्से की खुशी,

कभी अपनों के बिखरे सपने।



एक दिन जब उसने

पीछे मुड़कर जीवन को देखा,

तो लगा—

कुछ भी पूरी तरह खोया नहीं था,

बस कुछ इच्छाएँ

समय की तहों में दब गई थीं।



आज भी उसके भीतर

एक करघा चलता है,

कुछ नए रंग, कुछ पुराने धागे,

और एक सपना

जो अब भी पूरा होना चाहता है।



वह जानती है—

हर अधूरी बुनावट हार नहीं होती,

कभी-कभी एक छूटा हुआ फंदा ही

जीवन को फिर से बुनने की

वजह बन जाता है।



— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’



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32 मिनट पहले