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डाली से टूटी हुई एक पत्ती,

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            एक पत्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाली से टूटी हुई एक पत्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा के संग उड़ चली थी कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर वृक्ष को देखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली—“मेरा ठिकाना अब है ही नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मौसम यहीं मैंने देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप सहती रही, वर्षा पी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोमल कोंपल बनकर हँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पतझर में चुपचाप जी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज क्यों छूट गया वह आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें बचपन-सा बीता समय?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही अंत है मेरी यात्रा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यहीं रुक जाएगा मेरा क्रम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा उसे दूर लेती गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में कितने प्रदेश मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं धूल मिली, कहीं ओस मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पथ के किनारे स्नेह मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन वह जा गिरी वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मिट्टी में नमी थी अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने चुपचाप स्वयं को सौंप दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई प्रार्थना हो नयी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दिन बीते—मिट्टी मुस्काई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कोख में हलचल हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नन्ही-सी हरियाली निकली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धरती फिर से उजली हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ती ने तब जाना मन ही मन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटना केवल बिछड़ना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अंत समझकर रोते हैं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी आरंभ से कम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से दूर हुई थी जो पत्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बन गई नई छाँव कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन अपना रूप बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु भी शायद अंत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ छूटे, उसे रोकर मत देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यात्रा का अर्थ समझना सीखो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विदा में छिपा हुआ कल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटो नहीं—फिर से उगना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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