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एक हाथ की दूरी

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक हाथ की दूरी~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की इन बूँदों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहा-सा बहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हाथ किसी हाथ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप पुकारता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शब्दों की कोई आहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वादों का कोई शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उँगलियों के बीच ठहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरी-सी डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हाथ बढ़ा तो था शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल थामने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या भीगे मौसम में बिखरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे ग़म बाँटने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन बीच में समय खड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर पहरेदार बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल अपनी चाल बताता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन से बेख़बर रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश गिरती रही निरंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली भीगती जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस स्पर्श की आस बची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह और दूर हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अजीब है मन की दुनिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास होकर भी दूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक हाथ की दूरी भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पूरी उम्र अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश कोई बूँद संदेश बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेली पर आकर ठहर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात होंठ कह न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्पर्श कहकर गुजर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर न घड़ी समय को बाँधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न राहों में कोई मजबूरी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हाथों में हाथ रहे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दूरी अपनी दूरी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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