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दो राहें

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दो राहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों चले थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही रास्ते पर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में एक ही सपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर साथ चलने का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते बदल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपनी दिशा में बढ़ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप चलती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर देखा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ दूरी नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी कहानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अधूरी रह गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते के बीच पड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह टूटी हुई अँगूठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इतना आसान था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे प्रेम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन यूँ ही छोड़ देना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज डूब रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद दिन की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा रिश्ता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतिम क्षणों में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रधनुष के रंग थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ धूसर हो चुका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चले गए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रोका नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बाँधकर रखने का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भी रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सुनसान राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें कोई टूटी हुई अँगूठी दिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे उठाना मत—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक पल ठहरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कर लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के हुआ करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनीता चतुर्वेदी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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