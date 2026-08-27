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दीवाने प्यार के

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            हाथों में हाथ, होंठों पे अफ़साने प्यार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल की ओर चल पड़े दीवाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में पल रहे थे सुनहरे-से ख़्वाब कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में सजे हुए थे नए तराने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में धूप थी, कभी छाया भी मिल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते रहे सँजोकर नज़राने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ने लाख रोकना चाहा कदम मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने चुने थे दिल से फ़साने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों से भी गुज़र गए हँसते हुए कदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब साथ तुम रहे तो न थे वीराने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान आए, राह में बादल भी छा गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने बुझने न दिए दिल के परवाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की धड़कनें पढ़ते रहे सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशियों में मिल गए पैमाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शर्त थी, न कोई स्वार्थ था यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल ने दिल से बाँट लिए ख़ज़ाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल मिले न मिले, सफ़र ख़ूबसूरत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने सजा लिए हैं कई बहाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल क्या होगा, इसकी हमें फ़िक्र ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ही जी रहे हैं हम ज़माने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक रहेगी साँस, रहेगी यही दुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल में गूँजते रहें तराने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हाथ, होंठों पे अफ़साने प्यार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल की ओर चल पड़े दीवाने प्यार के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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