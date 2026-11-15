प्रकृति और मानव के रिश्ते का

छठी मइया के अँगना

लोकगीतात्मक भावभूमि में



साँझ उतर आई गंगा तट पर,

जल में दीप जगमगाते हैं,

माथे पर विश्वास सजाए,

लोग घाट तक आते हैं।



बाँस की डलिया, फल और ठेकुआ,

मन में श्रद्धा अपार है,

छठी मइया के चरणों में,

हर घर का संसार है।



न कोई ऊँचा, न कोई नीचा,

सबका एक विधान है,

एक ही जल में अर्घ्य चढ़ाते,

एक धरा, एक आसमान है।



डूब रहे सूरज से भी तो,

जीवन का संदेश मिला,

अंत नहीं हर ढलती साँझ का,

कल फिर नया सवेरा खिला।



माँ के हाथों सूप सजा है,

बाबुल की आँखें नम हैं,

बेटी अपने घर से आई,

आँगन में उत्सव के स्वर हैं।



नंगे पाँव चली हैं माताएँ,

मन में कितने स्वप्न लिए,

अपने लिए नहीं कुछ माँगें,

बच्चों के सुख-सौभाग्य लिए।



उगते सूरज की पहली किरणें,

जब जल में मुस्काएँगी,

थकी हुई इन आँखों में फिर,

नई उम्मीदें आएँगी।



छठ केवल त्योहार नहीं है,

यह धरती का मान है,

प्रकृति और मानव के रिश्ते का,

अनुपम मधुर गान है।



आओ मिलकर शीश झुकाएँ,

मन से अहंकार मिटाएँ,

छठी मइया की कृपा से हम,

सबके जीवन में उजियारा लाएँ।

— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले