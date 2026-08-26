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बारिश में खिलती ज़िंदगी

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            बारिश में खिलती ज़िंदगी~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी-भीगी राहों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कोई मुस्काया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल की ठंडी छाँव तले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने गीत सुनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग जल की लहरें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों पर मोती झरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा की मस्त अंगड़ाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने जैसे निखरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली बाँह जब उसने कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बारिश को थाम लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बूँद ने आकर उसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का कोई नाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकवा, न कोई डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बीते कल की परछाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इस पल को जी लेने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जागी नई तरुणाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी चुनरी, भीगे नयन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर उजली मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की गोद में मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो गया जैसे सारा जहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तस्वीर नहीं—एक एहसास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सुंदर विश्वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन खुलकर बारिश में भीगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम फिर मधुमास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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