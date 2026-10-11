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Anita Chaturvedi

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नीरव निशा के आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सो जाता संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके चरणों में रख दूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के स्वप्न अपार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उर की मूक व्यथा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी छवि मुस्काती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अनजाने प्रिय के हित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आत्मा दीप जलाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने भाव-सुमन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु-जल से सींचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के एकांत कुंज में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छवि को सहेजा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ मेरा कहती थी मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी कहाँ हमारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास-श्वास में बसा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और का उजियारा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले लो मेरे स्वप्न सलोने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले लो मन का मधुमास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले लो मेरी मौन साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले लो जीवन की हर साँस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहती प्रतिदान कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न यश का मधुरिम गान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी राहों में बिखर सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना हो वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सरिता सागर-हित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अस्तित्व बहाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे धरती मौन रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवजीवन को उपजाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही यह जीवन मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा बनकर बह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने की गंध कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के मन में रह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संध्या की अंतिम वेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-द्वार पर आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बुझती हुई शिखा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दीप में समाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझूँगी सफल हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा यह लघु जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को देकर पा लेना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है अर्पण का सच्चा साधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फूल नहीं, उसकी सुगंध बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दीप नहीं, उसकी ज्योति बनूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए मेरा ‘मैं’ इस जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं प्रेम की अमर अभिव्यक्ति बनूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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