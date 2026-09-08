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Anita Chaturvedi

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                            शब्दों के इस सुरम्य लोक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ स्वप्न सँवरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के अनकहे भाव यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता बनकर झरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कल्पना पंख पसारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ की सीमा छू आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं हृदय की मौन व्यथा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर गीत बन जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मंच नहीं केवल अक्षरों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संवेदन का आँगन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रचनाकार के अंतस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पंदित होता इक जीवन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भावों की शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अग्नि उकेर रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपने जीवन के पृष्ठों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव लिखकर दे रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर उजाला—नाम तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्रभात की पहली किरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे आलोकित हो उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का सारा उपवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ न कोई भाव पराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई स्वर अनजाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सृजन के पीछे छिपा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनमोल-सा अनुभव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ग़ज़ल की नर्म रवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गीतों की मधुर तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कहानी जीवन जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कविता में मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों के इस विस्तृत नभ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सूरज खिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग स्वर होते फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुर में सब मिलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कलम को पंख मिलें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ती है अनंत दिशाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द उतरते हैं चुपके से फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गहरी गहराइयों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहना था कह न सके हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी यहाँ कह पाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के मौसम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंक्तियों में बरसाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी लेकर अपनी कलम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस चौखट तक आई हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में संचित कुछ अनुभूतियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर बनकर लाई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस साहित्यिक यात्रा में अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भी विश्वास जुड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से जो रिश्ता बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रिश्तों से कम कब हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन तुम्हें, हे काव्य-भूमि!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने राह दिखाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन के आकाशों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव-आशा फिर जगाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे जुड़कर लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द अभी जीवित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने अब भी समीप हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर उजाला! तुम केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम नहीं—एक उजास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द-साधना के पथ पर तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल-सा विश्वास हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम जहाँ भी सत्य कहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उसका सम्मान रहोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक शब्दों में प्राण रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक तुम पहचान रहोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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