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सत्य-सुगन्धित व्यवहार।

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कपट-कलुष से मुक्त हृदय हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी में माधुर्य रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-वचन-कर्मों में जिसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकरूप साम्य रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं प्रदर्शन, नहीं प्रपंच हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं अहं का भार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सुधा से सिंचित मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा का संचार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिता जैसे सहज बहे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ की बाधा भूल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरु जैसे निज शीतल छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको देकर सुख पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प न माँगे गंध-वितरण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी से प्रतिदान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी ही निष्काम सरलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आर्जव की पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कहे, पर सत्य किसी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तर को न दग्ध करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वज्र-निश्चय धर्म हेतु हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय कुसुम-सा स्निग्ध रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान मिले तो मद न जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमान मिले तो क्षोभ न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय में उन्माद न हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय में लोभ न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ‘मैं’ का आवरण विलीन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मेरा’ भी जब दूर रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अन्तस्तल के निर्मल नभ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मप्रकाश भरपूर रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लेकर आया मानव जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या लेकर जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन, यश, पद सब यहीं रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य ही साथ निभाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तिम क्षण जब मौन खड़ा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के द्वार पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अंतर पूछे—‘क्या पाया?’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर आए मुस्काकर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘निष्कपट रहा, सत्य जिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा को अपनाया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा अन्तर्मन था मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा ही जग को दिखलाया।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सरलता दुर्बलता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मनुज का मान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तर-बाहर एक हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही ‘आर्जव’ का ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न छल रहे, न कलुष रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न स्वार्थों का अंधकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल मन, निष्काम हृदय हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सुगन्धित व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सरलता साधना बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सत्य बने श्रृंगार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मनुष्यत्व खिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं ‘आर्जव’ साकार।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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