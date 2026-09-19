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हाँ, मैं बस्ता लेकर निकल जाता हूँ

anil shah

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                            हाँ, मैं बस्ता लेकर निकल जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के मोड़ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की पहली किरण को छुपाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमानों के चार पहियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ुर्सत को ख़्वाहिशों में बदलकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाहिशों और अरमानों को समेटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल जाता हूँ ज़िंदगी के मोड़ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी आरज़ू को अपनी क़िस्मत पर छोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों को मंज़िल तक पहुँचाने की होड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ता हूँ ज़िंदगी के सफ़र पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का साथ और किसी की नफ़रत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने में समाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की क़ीमत समझना इतना आसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदलते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों की इच्छाएँ बहुत हैं इस जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबको समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मुस्कुराता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़िम्मेदारियों के नज़ारे छुपाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की उम्मीदों को सजाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सूरज की किरणें छुपा लेता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की छाँव में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर निकल पड़ता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आशियाने की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ता अपने कंधों पर उठाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के इस सफ़र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हमसफ़र को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं बस्ता लेकर निकल जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिल शाह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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