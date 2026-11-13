तुम न आए तुम्हें आना भी न था

तुम न आए तुम्हें आना भी न था

मुझे लौटने का बहाना भी न था

मेरे परवाज़ पर थे तीर बहुत

सिर्फ तेरा मैं निशाना ही न था

यूं तो दुनिया थी तरफदार तेरी

कोई मुझ जैसा दीवाना तो न था

कुछ सितारे भी तोड़ लाने थे

आसमानों को झुकाना भी न था

बस हकीकत बयानी करनी थी

और दिल तेरा दुखाना भी न था

कुछ सलीके से तोड़ना था दिल

इस तरह मुझको रुलाना भी न था

इस वहम में तेरी गलियों में रहा

मेरा कुछ और ठिकाना भी न था

तुमको आंखों में छुपा रखना था

और पलकों को गिराना भी न था

मेरा सब कुछ तुम्हीं ने लूटा है

दिल ए बरबाद चुराना भी न था

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एक घंटा पहले