दिल के समंदरों में जब तूफान आ गए
हम मयकदे में ले के अपनी जान आ गए
दिल लूटने वाले कभी तन्हा नहीं चलते
फिर मेरे घर लिए कई नुकसान आ गए
इतनी हवाएं तेज थीं दरख़्त डर गए
सर पर मेरे टूटे तो आसमान आ गए
घर से चले सफर को तो नाजुक थे दिल के हम
दुनिया में हो के, कितने सख्तजान आ गए
दोहराए थे मुश्किल सवाल इम्तिहान को
मुश्किल हुई सवाल सब आसान आ गए
उल्फ़त के चमन में जिन्हें जगह नहीं मिली
उनमें से बहुत हुस्न की दुकान आ गए
कसती है बिन बताए जिंदगी कसौटी पर
तैयारी कुछ नहीं है इम्तिहान आ गए
ए गर्दिशे अय्याम तेरा एहतराम है
अपने बेगाने कौन हैं पहचान आ गए
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34 मिनट पहले
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