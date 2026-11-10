अपने बेगाने कौन हैं पहचान आ गए

दिल के समंदरों में जब तूफान आ गए

हम मयकदे में ले के अपनी जान आ गए

दिल लूटने वाले कभी तन्हा नहीं चलते

फिर मेरे घर लिए कई नुकसान आ गए

इतनी हवाएं तेज थीं दरख़्त डर गए

सर पर मेरे टूटे तो आसमान आ गए

घर से चले सफर को तो नाजुक थे दिल के हम

दुनिया में हो के, कितने सख्तजान आ गए

दोहराए थे मुश्किल सवाल इम्तिहान को

मुश्किल हुई सवाल सब आसान आ गए

उल्फ़त के चमन में जिन्हें जगह नहीं मिली

उनमें से बहुत हुस्न की दुकान आ गए

कसती है बिन बताए जिंदगी कसौटी पर

तैयारी कुछ नहीं है इम्तिहान आ गए

ए गर्दिशे अय्याम तेरा एहतराम है

अपने बेगाने कौन हैं पहचान आ गए

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34 मिनट पहले