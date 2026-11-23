ख्वाब ओ खयाल

ख्वाब ओ खयाल में बहुत लगता नहीं है दिल

कोई हकीकत भी तो हो ख्वाब ओ खयाल सी

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एक घंटा पहले