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वो दिन बचपन के

Anil Meena

Anil Meena

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                            'वो दिन बचपन के'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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‘आ रहें हैं,याद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिन बचपन के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन दस्तूरों का निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना,कितना मुश्किल होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बन्धन की डोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिंचती है, चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घड़ी सताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर्षण में,विकर्षण का भाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्त्तव्यनिष्ठ पथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसा अभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ उजाले में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्धकार को उगलती,परछाईयों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ रहें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद वो दिन बचपन के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें था,स्नेह-प्रेम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खट्टा-मिठा अपनत्व भरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्धन ही बन्धन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े हुए तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात बदल गये सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्धन टूटने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन जुड़ने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन,जवानी से होता हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापे मे ढलने लगा तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज का उदय होना,बचपन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज का चरम पर होना,जवानी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज का पश्चिम मे होना,बुढ़ापा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मचल रहे थे,तड़फ रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चिम की लालिमा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ रहें हैं,याद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिन,सुबह के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिन,दोपहर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नंगे पांव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप तो कभी छांव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे दिन-रात उछल-कूद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मां’ के आंचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उजला मुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
’पिता' की गोद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना फिक्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जिक्र दस्तूरों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जिद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आंगन,अपनी उलझन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ रहे हैं, याद वो दिन....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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