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घर, कविता

Anil Meena

Anil Meena

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                            ‘घर',हिन्दी कविता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
____________________
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘दो अक्षरों में,ढला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कदमों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हो कर चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचलन ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम,कदम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डगर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाई आखर में पला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब प्राणी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही आधार बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना प्यारा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनियां से न्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सब काम-धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ओर चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला उस ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमट गयी जिसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस-दिशा चहुं ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो(घर),
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों का खजाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यथार्थ का आशियना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो(घर),
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हकीकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख्वाबों की ताकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जुगनूओं का तीर्थस्थल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आजाद तिरंगा प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शहजादा परियों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिवानों की दिवानगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ममता की मनभावन छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पिता की चित्तवन काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कलियों की कोमलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पराग की मादकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भंवरों का आकर्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तितलियों का उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मछलियों का सरोवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आंगन-अन्दाज निराला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सावन का झूला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बारिश का पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कोयल की कुहूक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कोआ का संदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ईमानदारी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का पसीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दो बाहों का प्यारा,संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब का एक ‘घर',...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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