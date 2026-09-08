शूर, सुर, सूर

शूर वही, जो सत्य-पंथ पर,

हँसकर शीश चढ़ाए।

संकट चाहे लाख खड़े हों,

पग पीछे न जाए।*



सुर वह, जिसकी मधुर तान से,

मन का तम मिट जाए।

सूखे अधरों पर मुस्कानें,

जीवन-गीत सुनाए।



सूर भले ही नयन-विहीन हो,

दुनिया को समझाए।

बाह्य-नयन जब राह न देखें,

अंतर-दीप दिखाए।



*शूर बने तो कर्म पवित्र हों,*

*सुर बने तो देवत्व मन।*

*सूर बने तो अंतर्दृष्टि से—*

*जग हो ज्योतिर्मय धन।*



शब्द तीन हैं, अर्थ अनोखे,

भाव मगर एक—

शूर हृदय हो, सुरमय जीवन,

सूर-दृष्टि हो नेक।

-पंडित अनिल

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23 मिनट पहले