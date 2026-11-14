समय का अनवरत पहिया

समय का पहिया चलता जाए, कभी न विश्राम करे, क्षण-क्षण जीवन घटता जाए, कौन इसे विराम करे।

बचपन की निश्छल मुस्कानें, स्मृतियों में खो जाती हैं, जवानी की उमंगें भी फिर, बीते कल की हो जाती हैं।

धीरे-धीरे ढलती साँझें, बुढ़ापे का रूप सजाती हैं, कल तक जो थे जीवन के पल, आज कहानी बन जाती हैं।

ऋतुएँ बदलें, दिन ढल जाएँ, काल न अपनी चाल बदले, जीवन एक सफर है ऐसा, हर पड़ाव पर रूप बदले।

जो मिला उसे सहज स्वीकारो, कर्मों से पहचान बनाओ, समय किसी के लिए न रुकता, जीवन को सार्थक बनाओ।।





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59 मिनट पहले