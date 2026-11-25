हेलमेट पुलिस और मेरी जिंदगी

पुलिस दिखे तो हेलमेट पहनता हूँ,

वरना हवा में बाल उड़ाता हूँ।

सिग्नल पर कानून का बड़ा सम्मान,

पुलिस हटते ही फिर मैं ही महान!

अपनी जान की कीमत क्या जानूँ,

बस चालान से बचना पहचानूँ।

हेलमेट सिर पर पुलिस के डर से,

न कि मौत के किसी असर से।

घरवाले कहते हैं, “जरा संभलकर चलना,

अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखना।”

मैं हँसकर कहता हूँ, “चिंता मत करो,

पुलिस नहीं दिखेगी तो हेलमेट क्यों धरो!”

सड़क पर बनता हूँ बड़ा शेर,

नियमों से रहता हूँ दूर-दूर।

पर जब पुलिस की गाड़ी आती है,

मेरी सारी बहादुरी हेलमेट में समाती है!

व्यंग्य यही है, समझो मेरे भाई,

जान से बढ़कर चालान की भरपाई!

पुलिस के डर से सुरक्षा अपनाना,

अपनी ही जिंदगी को यूँ ठुकराना।

हेलमेट पुलिस के लिए नहीं,

अपने परिवार की खुशी के लिए पहनिए।

क्योंकि चालान तो भर जाएगा,

पर जीवन लौटकर नहीं आएगा।

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एक घंटा पहले