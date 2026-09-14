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हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।

Anil Kumar

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                            हिन्दी अब जन-जन की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्ण हुई सदियों की आशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला हमें परित्राण तिमिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो, आया नया बिहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी पग पर खड़ी हुई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगरेजी से बड़ी हुई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसद बोले, कोर्ट - कचहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जय-भारत"कह लड़े जवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है प्रसार हिन्दी का जग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानस में, बहती रग- रग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़िया, गुजराती, मलयाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन यहाँ इससे अनजान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवनागरी है कल्याणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस,सहज,लगती मृदु -वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-पटल पर सुन-सुन हिन्दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल उठा है सकल - जहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसर नहीं अब रही शेष है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूत्र में बँधा देश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिग-दिगन्त हिन्दी स्वर-लहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी हिन्द की है पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले ओ हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भाषा से चलती मिल- जुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बोली मृदु, कोमल, मंजुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कन्नड़, तेलुगु या पंजाबी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहती सबसे एक समान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगरेजी पर लगती भारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनती है जब ठेठ - बिहारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी , मगही की लय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनपढ़ बोले और सुजान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी बोले हिन्दुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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29 मिनट पहले

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