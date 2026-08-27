थक जाना फिर भी मत रुकना;जीवन है बढ़ते जाना

थक जाना फिर भी मत रुकना;जीवन है बढ़ते जाना,

अपनी पीड़ा अपने दुख को,दोस्त कहीं मत बतलाना।

राह न देगा कोई तुमको;सबकी अपनी चालें हैं,

सबसे है आसान जगत में,अपने मन को समझाना।।



रिश्तों की जिस भूल भूलैया में;मन खोया रहता है,

उन रिश्तो के मन में अपना टाटा होया रहता है।

सोच-समझ कर दौड़ो हिरना;रेत लगेगा पानी सम,

झूठी आस लगाए तुम बिन मौत कहीं मत मर जाना।।



फूल खिलेंगे उसे रस्ते पर; जिससे होकर वीर गए,

जो दुश्मन की छाती को,अपने नख-दंत से चीर गए।

धरती बंदन उनका करती;स्वयं पखारे चरण यहाँ,

जिसने सीखा है धरती की,सेवा में नित झुक जाना।।

-पंडित अनिल

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एक घंटा पहले