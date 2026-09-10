छोटे बच्चे की किलकारियां

छोटे बच्चे की प्यारी किलकारी,

लगती जैसे खुशियों की फुलवारी।

उसकी हँसी में जादू ऐसा,

महक उठे घर-आँगन सारा।



नन्हे हाथों की मीठी शरारत,

आँखों में सपनों की है आहट।

कभी हँसता, कभी मुस्काता,

सबके दिल को खूब लुभाता।



उसकी किलकारी जब गूँजती है,

हर उदासी दूर कहीं खो जाती है।

नन्हे कदमों की प्यारी आहट,

जीवन में भर देती है चाहत।



बच्चों की हँसी है ईश्वर का उपहार,

इनसे ही जग लगता है सुंदर और प्यार।

सच ही तो है इस दुनिया की खुशहाली,

बसती है बच्चों की मीठी किलकारी।

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58 मिनट पहले